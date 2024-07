A sua tá na lista? Veja cidades com melhor qualidade de vida da Bahia

Vitória da Conquista lidera ranking - Foto: Divulgação

Qualidade de vida é um conceito varia de pessoa para pessoa, mas existem indicativos que são usados para calcular e rankear cidades e países, por exemplo. Com base nisso surgiu o Índice de Progresso Social (IPS), que revelou as 20 melhores cidades da Bahia.

O ranking colocou Vitória da Conquista, no Sudoeste do Estado, na liderança, com a capital Salvador vindo em seguida. São Francisco do Conde encerra o pódio. Confira o top-20 no fim da matéria.

Lançado pelo professor Michael Porter (Harvard Business School), o IPS é uma ferramenta utilizada para auxiliar órgãos públicos, empresas e sociedade civil no planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas e programas voltados ao progresso social. Diferente de outros índices que utilizam indicadores econômicos para definir seus resultados, o IPS mede o desempenho das sociedades com base em marcadores sociais e ambientais.

São exemplos de indicadores nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, acesso a moradia e liberdades individuais, Salvador, por exemplo, se destaca em 'acesso à informação e comunicação' e 'acesso à educação superior', mas peca em 'direitos individuais' e 'segurança pessoal'.

Confira o top-20, com a nota entre parênteses