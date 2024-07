Salvador recebe prêmio no Congresso Mundial do ICLEI

- Foto: Divulgação

A capital baiana foi destaque em dois eventos globais, o Congresso Mundial do ICLEI e o Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas Pelo Clima e a Energia (GCoM). O ICLEI, que acontece a cada três anos, reúne cidades comprometidas com a ação climática.

A edição de 2024 aconteceu na cidade de São Paulo, entre os dias 18 e 21 de junho e contou com as presenças da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, representando o prefeito Bruno Reis, os secretários Ivan Euler (secis), Fernanda Lordelo (SPMJ), o diretor geral da Defesa Civil (Codesal), Sosthenes Macêdo e a chefe do Escritório de Cooperação Internacional, Nathalia Peixoto.

Salvador recebeu a premiação na categoria “Cidades Emblemáticas: Sessão Projetos Verdes”, com o projeto piloto “Rede de Saúde Sem Danos”, que propôs intervenções de infraestrutura, administrativa e comportamental em Unidades Básicas de Saúde selecionadas.

Já na Reunião do Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas Pelo Clima e a Energia (GCoM), a capital foi certificada com a medalha de Mitigação, Adaptação e Conformidade, em reconhecimento ao progresso significativo da cidade no enfrentamento das mudanças climáticas.

A vice-prefeita Ana Paula Matos afirmou que é um orgulho para a cidade ser destaque mundialmente através de políticas efetivas na área da sustentabilidade e equidade. “A cidade tem implementado medidas inovadoras e estratégias integradas para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, proteger o meio ambiente para as gerações futuras e fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável e a equidade de gênero”.

Ivan Euler, secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), recebeu o prêmio “Cidades Emblemáticas: Sessão Projetos Verdes”, em nome da Prefeitura, destacando a importância desse reconhecimento: “Salvador se consolida cada vez mais como uma cidade da linha de frente na questão da sustentabilidade. Nesse projeto premiado, por exemplo, estamos tratando de intervenções sustentáveis voltadas para a área da saúde, mas temos também projetos aplicados em parceria com a educação, mobilidade e muito mais”.

O congresso reúne diversos atores estratégicos, como lideranças políticas, o setor privado, entre outros. Salvador é membro integrante do ICLEI desde 2017, tendo obtido apoio técnico em uma série de atividades e capacitações, incluindo a elaboração dos Inventários de Gases de Efeito Estufa e do Plano de Ação Climática (PMAMC) e no Programa Cidades Emblemáticas.