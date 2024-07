Aeroporto de Feira de Santana encerra operações comerciais

- Foto: Reprodução/Site do Aeroporto de Feira de Santana

O Aeroporto Governador João Durval Carneiro, em Feira de Santana encerrou neste domingo, 30, suas operações comerciais, após a decolagem de uma aeronave da Azul Linhas Aéreas, com destino a Recife.



Com isso, o aeroporto fica à disposição de aeronaves de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de táxi aéreo particular.



A notícia do encerramento das operações de suas aeronaves no local foi anunciada em maio pela Azul, que era a única companhia área ainda operando no aeroporto de Feira de Santana. Os voos eram operados por uma aeronave com capacidade para 72 passageiros, no entanto, ultimamente a ocupação ficava em torno de 60%.



No final da manhã de sábado, 29, a aeronave Embraer KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), utilizada pela equipe do presidente Lula, aterrissou no Aeroporto Governador João Durval Carneiro. Lula tem agenda em Feira de Santana, na segunda-feira, 1º.