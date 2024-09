Deputado baiano quer transformar grau de moto em modalidade esportiva

Ideia é do deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil) - Foto: Reprodução | Canva

O deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil) apresentou um Projeto de Lei para reconhecer a atividade conhecida como 'grau', manobra executada por motociclistas, como uma modalidade esportiva de motociclismo na Bahia.

O grau consiste no ato de empínar a moto e conduzir o veículo com apenas uma roda em solo por determinado período. A ideia do deputado é que a prática seja executada apenas em locais licenciados e que sigam uma série de critérios.

“O objetivo é proporcionar um ambiente seguro e apropriado para que os praticantes possam se divertir e desenvolver suas habilidades, sem infringir as leis de trânsito ou colocar em risco a segurança de terceiros”, explicou Marcinho, que disse que a atividade pode ser tornar uma oportunidade de "lazer e negócios".

“Com a aprovação deste projeto, a Bahia se junta a outros estados brasileiros no reconhecimento do ‘Stunt’ como uma modalidade esportiva, oferecendo uma nova oportunidade de lazer, negócios e turismo”, explicou.