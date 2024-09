Jerônimo faz 10º pedido de autorização para empréstimos; veja valores

Novo pedido de empréstimo do governo Jerônimo é de R$ 1 bilhão - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) solicitou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta segunda-feira, 26, duas novas autorizações para pedido de empréstimo, agora nos valores de R$ 616 milhões e de R$ 1 bilhão, respectivamente. Com o pedido, a atual gestão estadual já soma 10 projetos de lei do tipo desde a posse, em 1º de janeiro de 2023.

De acordo com Jerônimo, em sua justificativa para o primeiro projeto de lei, de R$ 616 milhões, os recursos solicitados serão destinados à execução de ações inscritas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para a renovação de frota do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL). Essa operação de crédito deve ser realizada junto a instituições financeiras nacionais, sob garantia da União.

Já na segunda proposta encaminhada à Alba, o valor de R$ 1 bilhão seria contratado junto à Caixa Econômica Federal (CEF), voltado viabilizar investimentos previstos no Orçamento, nas áreas de mobilidade urbana e interurbana; de infraestrutura urbana; de infraestrutura hídrica; de edificação pública; e de infraestrutura viária.

Somando os 10 pedidos de autorização de empréstimo feitos por Jerônimo, chega-se ao valor de R$ 5,95 bilhões em créditos.

Há ainda um outro pedido de empréstimo, no valor de 400 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,18 bilhões), aprovado durante a gestão do ex-governador Rui Costa (PT) em 2015, mas que também foi aproveitado pelo governo Jerônimo.

Com isso, caso todos os projetos de lei sejam aprovados, o atual governador poderá utilizar R$ 8,13 bilhões originados em empréstimos.

Nas próximas semanas, a Alba terá quatro pedidos do tipo para avaliar: os dois encaminhados nesta segunda-feira, R$ 616 milhões e de R$ 1 bilhão; um de R$ 150 milhões, junto à Caixa Econômica Federal; e outro, de R$ 253 milhões, que deve ser contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).