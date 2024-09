Jequié: reitora da UFSB confirma campus em terreno cedido pelo IFBA

Visita aconteceu no sábado, 24 - Foto: Divulgação

A reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), professora Joana Angélica Guimarães da Luz, anunciou, durante visita do deputado federal Jorge Solla (PT), no sábado, 24, a instalação do novo campus da UFSB no terreno cedido pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA), em Jequié. A reitora do IFBA, professora Luiza Matos, confirmou.

Solla encaminhou uma indicação para o Ministro da Educação sugerindo a construção do campus da UFSB no local, atendendo a um pedido do diretor do IFBA de Jequié, professor Luciano Pestana.

Leia mais

>> Solla preside audiência para discutir impacto da PEC da criminalização

Segundo Solla, a chegada do campus traz esperança para a população da região, que não precisará sair para realizar o sonho de obter uma formação superior.

"Sem dúvidas uma notícia que empolga e traz esperança para muitas famílias. Esse campus vai atender jovens que precisavam sair da sua região para realizar o sonho de ter um diploma. Agora, vão poder se formar e ajudar a desenvolver Jequié, além de atrair estudantes de outras cidades que não tinham acesso ao ensino superior", destacou Solla, que participou do ato de inauguração de três laboratórios do IFBA, modernizados com recursos oriundos de sua emenda, e conheceu as instalações do futuro campus.

"Fico feliz de poder ajudar da forma que posso como parlamentar para modernizar e melhorar a estrutura do IFBA de Jequié. Os professores ganham, os funcionários e, principalmente, os alunos, que contam com um espaço adequado para explorar o seu aprendizado", disse Solla, que foi acompanhado na visita pelo presidente do PT no município, Caio César.

A atividade contou com a presença da coordenadora do curso de Enfermagem da Universidade Estadual da Bahia, Ivone Nery, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Jequié, Celso Galvão, do vice-reitor da UFSB, Francisco José Gomes Mesquita, e demais dirigentes da UFSB e do IFBA.

"Não há momento melhor para se mobilizar, fomentar essa discussão da ampliação da oferta de ensino qualificado no interior da Bahia. Nunca o Brasil colocou tantos jovens nas universidades e institutos federais como nos governos de Lula, e agora ele já mostrou que não será diferente, com um novo campus em Jequié", pontuou.