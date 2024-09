Rowenna revela queda da evasão escolar na Bahia de 13% para 5%

Rowenna falou com exclusividade ao Portal A TARDE na manhã desta segunda-feira, 26 - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, comemorou na manhã desta segunda-feira, 26, a redução da evasão escolar na Bahia. De acordo com ela, há dados de 2023 que apontam para uma grande diminuição do percentual de estudantes que deixam as escolas no meio do ano.

“Tem um dado que a gente não está comemorando, mas tem que comemorar: a permanência na escola, a diminuição da evasão escolar. A gente está falando de 2022, que a gente teve 13% de estudantes que deixaram a escola. E, em 2023, a gente tem 5%”, revelou a secretária, em entrevista ao Portal A TARDE.

Rowenna sinalizou que a melhora nos números é consequência de investimentos do governo da Bahia em reformas de colégios, transformando-os em escolas de ensino em tempo integral; e em programas voltados para a permanência dos alunos nos colégios.

LEIA TAMBÉM:

>> “Não é para o futuro; é agora”, diz Jerônimo sobre escolas reformadas

>> Sem catracas, VLT de Salvador terá multa alta para quem não pagar

>> Estação Lauro de Freitas do metrô fica distante e governo muda planos

“Não é para comemorar 5%, mas sim comemorar essa distância e esse maior número de estudantes ficando na escola. Isso é resultado do investimento na infraestrutura física; na permanência dos estudantes, com o Bolsa Presença, com o Educa Mais; e uma série de ações que a gente vem desenvolvendo para garantir, cada vez mais, a qualidade da Educação na Bahia”, afirmou Rowenna.

A entrevista da secretária ao Portal A TARDE ocorreu durante o evento em que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou um investimento de R$ 1,2 bilhão na Educação pública estadual.