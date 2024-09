Governo abre suplementação que inclui pagamento da implantação do VLT

Valor cobrirá as atividades iniciais como a instalação do canteiro de obras, a execução da topografia e a realização de sondagens - Foto: Reprodução | GOVBA

O Governo do Estado da Bahia abriu uma suplementação no valor de R$ 454,243 milhões dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Entre os recursos, está incluso a destinação do pagamento das primeiras fases da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), com um montante de R$ 22,937 milhões.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur-BA) detalhou que o valor cobrirá as atividades iniciais como a instalação do canteiro de obras, a execução da topografia e a realização de sondagens.



Além do orçamento para o VLT, o crédito também encaminhará investimentos para a implantação de Projeto de Apoio à Produção e Comercialização, de Desenvolvimento Rural Sustentável, apoio a evento de Interesse turístico para a divulgação do destino Bahia, entre outras áreas.



De maneira geral, o crédito suplementar é destinado ao reforço de dotação orçamentária, sendo autorizado por lei. A realocação de recursos está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA), desde que seja compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 e respeite os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de atender aos critérios dos tipos de despesas previstas no orçamento que podem ser redirecionadas.



Prazo para implantação do VLT

O cronograma oficial prevê que as obras se iniciem em janeiro de 2025, com a realização de terraplanagem e sondagem. Entretanto, conforme apuração do Portal A TARDE, a tendência é que o planejamento seja antecipado.



Atualmente, tanto as empresas responsáveis pelas obras quanto a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) já trabalham com a possibilidade de, ainda em dezembro de 2024, a terraplanagem ser iniciada na região nos trechos 1 (Calçada-Ilha de São João) e 2 (Paripe-Águas Claras) do projeto.

Ambos os trechos são considerados prioritários pelo governo da Bahia, já que atendem ao Subúrbio Ferroviário, área mais pobre da cidade e que está, desde fevereiro de 2021, sem seu tradicional transporte por trens. A previsão é que essa região de Salvador comece a contar com o novo modal a partir de junho de 2027.

Já o terceiro trecho do VLT de Salvador, que liga Águas Claras a Piatã, deverá ser o último a ser iniciado. De acordo com o cronograma oficial das obras, essa parte do traçado deverá ser concluída apenas em agosto de 2028.