Trens do metrô ganham nova identidade visual

Os trens do metrô Bahia ganharam uma nova identidade visual em celebração aos 10 anos de operação. De acordo com a CCR, empresa que administra o transporte, o novo layout, que já pode ser visto em circulação, traz um design mais moderno.

“O novo layout reflete o compromisso da CCR Metrô Bahia com a inovação e a simplicidade, ao mesmo tempo que mantém a identidade já conhecida pelos nossos clientes. Cada detalhe foi planejado para criar uma experiência de viagem ainda mais agradável e marcante”, comenta Renan Rodrigues, Analista de Comunicação Visual da CCR Metrô Bahia.

A empresa afirma que a previsão é a de que até o final de 2025, todos os 40 trens em operação no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas estejam com a nova identidade visual implementada, reforçando o propósito da companhia de melhorar a vida das pessoas através da mobilidade.