Após quatro dias, ônibus voltam a circular no bairro do Uruguai

O atendimento foi retomado por volta das 8h - Foto: Bruno Concha | Secom

Os ônibus voltaram a circular no bairro do Uruguai, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 1°. O serviço de transporte foi interrompido desde o sábado, 28, devido a um homicídio ocorrido no local.



De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o atendimento foi retomado por volta das 8h.

Leia mais

>> Após confronto, ônibus seguem sem circular no bairro do Uruguai

>> Homem é preso com arma após manobra suspeita na BR-101

>> Após um mês, polícia prende suspeito de matar motoboy em Salvador



Rodoviários, em depoimento ao Portal A TARDE, informaram que a categoria já estava disposta a retornar ao trabalho desde que o policiamento na região foi reforçado.

A circulação dos coletivos segue sendo monitorada por agentes da Semob e prepostos da Integra.