Após confronto, ônibus seguem sem circular no bairro do Uruguai

Os ônibus seguem sem circular no bairro do Uruguai, em Salvador, desde sábado, 28, devido a um homicídio que aconteceu na região. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o atendimento será normalizado assim que as condições de segurança permitirem.



Os ônibus que atendem a localidade estão sendo desviados pelos Mares e Caminho de Areia, não atendendo até o final de linha do bairro.

A Polícia Militar informou que o policiamento segue sendo reforçado na região, até que o transporte seja reestabelecido.



Relembre o caso



Uma operação da Polícia Militar, no bairro do Uruguai, em Salvador, na última sexta-feira, 27, resultou na morte de um suspeito. Segundo a Polícia, eles foram recebidos com tiros ao chegarem na região.

O suspeito foi socorrido e encaminhado para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu aos ferimentos.

No sábado, 28, moradores fizeram uma manifestação no qual colocaram fogo em lixo e pneus, na Avenida Afrânio Peixoto, também conhecida como Suburbana, nas proximidades da Santa Luzia do Lobato.