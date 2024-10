Homem morde sucuri para escapar de ataque em rio; veja vídeo

Hmoem aparece lutando contra uma sucuri que se enrolou em seu corpo dentro do rio. - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem improvisou para salvar sua vida e se desvencilhar do ataque de uma cobra gigante em Terra Santa, no oeste do Pará. Em um vídeo que circula nas redes sociais desde o último domingo, 29, a vítima aparece lutando contra uma sucuri, que se enrolou em seu corpo dentro do rio.

Diante da situação, outras pessoas ao redor tentam ajudar, puxando a cobra pela cauda na tentativa de libertar o homem do ataque. Na tentativa de se livrar do animal, o homem morde a cobra e finalmente consegue fugir.

Veja o vídeo:

Depois, os outros homens que estavam no local conseguiram retirar a sucuri da água, segurando-a pela cabeça e controlando a situação. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima após o ataque.



Ataques de sucuris, embora raros, podem ocorrer em áreas de rios e igarapés da Amazônia, onde esses animais costumam habitar.

A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das maiores serpentes do mundo, e pode ultrapassar os 8 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos.

Embora possa parecer uma ameaça para os humanos devido ao seu tamanho, ataques são extremamente raros e geralmente ocorrem apenas em situações de defesa, quando a cobra se sente ameaçada.