Atleta paralímpico, Fernando Fernandes nada com sucuri gigante; veja

Atleta paraolímpico Fernando Fernandes - Foto: Fabio Piva / Red Bull Content Pool

O atleta paralímpico Fernando Fernandes demonstrou sua coragem e determinação ao participar de uma emocionante exibição do quadro "Sobre Rodas", veiculado no programa Esporte Espetacular, neste domingo. A atração foi filmada em Bonito, famoso por suas belezas naturais e pela presença da icônica sucuri, uma das maiores cobras do mundo, que pode atingir até 7 metros de comprimento.

Na mais recente aventura, Fernandes nadou em busca de avistar a sucuri em seu habitat natural. A jornada pelas águas cristalinas de Bonito foi repleta de desafios, com momentos em que a equipe de filmagem, que incluía Fernando, precisou esperar pela aparição do animal. A expectativa se transformou em êxito quando a sucuri finalmente entrou no rio onde o atleta estava nadando. Com destreza e tranquilidade, ele se aproximou do impressionante réptil, registrando um momento memorável quando a cobra se aproximou da câmera.

