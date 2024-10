FIFA anuncia sedes do novo Mundial de Clubes de 2025; confira

Taça de campeão do Mundial de Clubes da FIFA - Foto: Fifa / divulgação

Na noite deste sábado, 28, a Fifa revelou as sedes do novo Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. O torneio contará com a participação de 32 equipes de diversas partes do mundo.

O formato do torneio seguirá a mesma estrutura das últimas Copas do Mundo, com oito grupos de quatro clubes cada. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as fases eliminatórias. Ao todo, o Mundial de Clubes será realizado em 11 cidades e 12 estádios. A grande final está programada para ocorrer no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 13 de julho.



Os campeões da Libertadores em edições passadas, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, já estão garantidos na competição. O Brasil pode ter até quatro representantes caso o Atlético-MG ou Botafogo conquistem a competição sul-americana em 2024.



As sedes confirmadas são:



Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Bank of America Stadium (Charlotte)

TQL Stadium (Cincinnati)

Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Rose Bowl (Los Angeles)

Hard Rock Stadium (Miami)

GEODIS Park (Nashville)

MetLife Stadium (Nova Jersey)

Camping World Stadium (Orlando)

Inter&Co Stadium (Orlando)

Lumen Field (Seattle)

Audi Field (Washington, D.C.)



Com um total de até 63 jogos, a competição promete gerar uma receita de US$ 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 14 bilhões). O novo Mundial de Clubes será realizado a cada quatro anos e contará com uma distribuição de vagas que inclui 12 para clubes europeus, 6 da América do Sul, 4 das Américas do Norte e Central, 4 da África, 4 da Ásia, 1 da Oceania e 1 representante do país-sede do torneio.