Com Acevedo, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Criciúma

Nicolás Acevedo treina com o grupo e é novidade no Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia está pronto para enfrentar o Criciúma, neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor encerrou a preparação com direito a novidade: o volante Nicolás Acevedo trabalhou normalmente com o grupo após longo período se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Leia mais:

>> Bahia anuncia contratação da goleira Dida para o time feminino

>> Arena Fonte Nova deve ser palco de jogo da Seleção Brasileira em 2024

>> Ex-Bahia cai nas graças do torcedor do seu novo clube: "Pitbull"



A manhã de trabalho na Cidade Tricolor começou com um aquecimento físico e técnico no campo. Em seguida, o técnico Rogério Ceni preparou um treinamento tático com o elenco dividido em duas equipes.



Na etapa seguinte, enquanto parte do grupo participou de um exercício de troca de passes e finalizações com Rogério Ceni, os demais ficaram no campo 2 realizando um treino técnico. Por fim, os zagueiros do elenco fizeram um atividade específica à parte com o auxiliar Nelson Simões.



Apesar do retorno do uruguaio Nicolás Acevedo, o Bahia terá que lidar com o desfalque do volante Rezende, que está em tratamento desde que foi substituído do duelo contra o Fortaleza com dores no púbis. O atacante Biel realizou mais um trabalho de transição e também segue de fora.



Outro jogador que estará à disposição do técnico Rogério Ceni é o zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na última partida, diante do Leão do Picí. O defensor deve retornar ao time titular.



Dessa maneira, a tendência é que o Esquadrão de Aço entre em campo: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.



Na sexta colocação com 42 pontos conquistados em 27 rodadas, o Bahia segue buscando se firmar no G6 do Campeonato Brasileiro. Para a missão de se classificar para a Libertadores, o Tricolor contará com o apoio do seu torcedor nas duas próximas partidas, uma vez que, depois de enfrentar o Criciúma, o clube baiano terá o Flamengo pela frente, em duelo marcado na Arena Fonte Nova.