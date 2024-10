Ex-Bahia cai nas graças do torcedor do seu novo clube: "Pitbull"

Gregore foi um dos destaques da classificação às semifinais da Libertadores, contra o São Paulo - Foto: Vitor Silva / Botafogo

Em bom momento na temporada, o volante Gregore, ex-Bahia, já caiu nas graças dos torcedores do Botafogo. Ele foi fundamental na classificação do time para as semifinais da Libertadores, ao enfrentar o São Paulo, na última quarta-feira, 25, no Estádio do Morumbis. O jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar, e o Alvinegro avançou após vencer nos pênaltis.

Com 30 anos, o meio-campista se destaca como o volante da Série A com mais desarmes nesta temporada, somando 106. Na partida de ontem, ele registrou três desarmes e três cortes, se tornando um dos principais personagens do confronto.

Os torcedores exaltaram Gregore nas redes sociais, especialmente após uma postagem do clube no Instagram, onde ele é carinhosamente chamado de "Pitbull". Comentários como "O espírito do Botafogo" e "Desarma até dinamite", além de pedidos para sua convocação para a Seleção Brasileira, se destacaram na publicação.

Desde sua passagem pelo Inter Miami, nos Estados Unidos, o volante foi alvo de interesse de vários clubes brasileiros, incluindo o Internacional, o Bahia e, finalmente, o Botafogo. Embora o Tricolor tenha tentado contratá-lo novamente em 2024, a proposta do time norte-americano era elevada. Após negociações, o volante decidiu se juntar ao clube carioca.



Nesta temporada, Gregore participou de 43 jogos, distribuiu duas assistências e é titular absoluto na equipe comandada pelo treinador técnico Arthur Jorge.