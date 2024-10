Copa Loreta Valadares de futebol feminino começa nesta sexta

Competição contará com a participação de 30 equipes e terá início nesta sexta-feira, 27 - Foto: Divulgação

A terceira edição da Copa Loreta Valadares de Futebol Feminino está marcada para acontecer nesta sexta-feira, 27, a partir das 9h, no Foyer da Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu. O evento reunirá atletas das categorias sub 14, sub 17 e adulto, além de representantes da imprensa e convidados especiais. A iniciativa é promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), órgão ligado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Com a participação de equipes de Salvador e da Região Metropolitana, o torneio tem como objetivo principal desenvolver e fortalecer o futebol feminino no estado. A coordenação técnica da competição é realizada por sete ex-atletas pioneiras do futebol feminino na Bahia, que trazem sua experiência e conhecimento para enriquecer o evento.

Leia mais:

>> Atletas baianos competem no Mundial de Ginástica Aeróbica na Itália

>> Baiano surpreende e conquista cinturão peso pena na SFT COMBAT

A Copa recebeu o nome de Loreta Valadares, uma mulher feminista e ativista política que lutou contra a ditadura militar no Brasil, sendo até mesmo exilada. Loreta foi professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e faleceu em novembro de 2014. O nome da competição homenageia sua luta e contribuição para a sociedade.

Os jogos da competição começarão no dia 20 de outubro, com partidas agendadas para os finais de semana. As partidas ocorrerão nos estádios de Pituaçu, Barradão e no Estádio Municipal de Lauro de Freitas. Nesta edição, a Copa Loreta Valadares contará com a participação de 30 equipes, sendo quatro na categoria sub 14, oito na sub 17 e 18 na categoria adulta. O evento promete ser um grande passo para a valorização do futebol feminino na Bahia.