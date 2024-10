Baiano surpreende e conquista cinturão peso pena na SFT COMBAT

Lutador de Senhor do Bonfim ganha cinturão de peso pena no SFT COMBAT - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Tiago Terra Nova, de 28 anos, fez história no mundo do MMA ao conquistar o cinturão de peso pena no SFT COMBAT, uma das maiores organizações de MMA da América Latina, em uma luta realizada neste último fim de semana. Natural de Senhor do Bonfim, na região norte da Bahia, o atleta enfrentou Heliton dos Santos, o atual campeão da categoria, e conseguiu se destacar ao longo dos três rounds.

Esta foi a estreia de Terra Nova na competição, e com a vitória, ele se tornou o quarto campeão linear da divisão "Peso Pena" na história do SFT COMBAT. Representando o Team Brave, Tiago agora acumula um impressionante recorde de 11 vitórias e 2 derrotas em sua carreira profissional.

O combate começou com uma desvantagem para Terra Nova, que enfrentou um adversário experiente e já consolidado na categoria. Contudo, o baiano deu a volta por cima ao surpreender Heliton dos Santos com uma joelhada impactante, seguida de uma sequência de golpes potentes. Essa estratégia foi decisiva e garantiu o nocaute aos 2 minutos e 56 segundos do terceiro round.

Com essa conquista, Tiago Terra Nova não apenas elevou seu próprio nome, mas também trouxe prestígio para o MMA baiano, mostrando que o talento e a dedicação podem levar atletas a alcançarem grandes feitos em competições de alto nível. A vitória certamente representa um marco na carreira do lutador e um impulso para suas futuras competições.