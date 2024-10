Torcedor do Fluminense agride grávida após discussão; veja o vídeo

Arena do Galo, no bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte - Foto: Arena/Divulgação

Dois torcedores do Fluminense foram detidos na noite desta quarta-feira, 25, em Belo Horizonte, suspeitos de agredir um casal de torcedores do Atlético-MG, logo após o jogo entre as duas equipes. O episódio aconteceu nas proximidades de um bar onde as vítimas assistiam à partida. Entre os agredidos, está uma mulher grávida de três meses.

Veja o vídeo:





De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a confusão começou após uma discussão sobre o resultado da partida. Durante o desentendimento, um dos torcedores do Fluminense teria desferido um soco no rosto da mulher grávida. O casal tentou se refugiar na recepção de um hotel próximo, mas, segundo relatos, continuaram sendo agredidos com socos e chutes.

Leia mais:

>> Flamengo visita Peñarol em busca de virada; saiba onde assistir

>> Adversário do Bahia, Criciúma tem quatro desfalques na rodada

Ainda conforme o relato policial, um dos suspeitos afirmou que estava na porta do hotel onde estava hospedado, quando a mulher teria começado a insultá-lo e o agredido com um soco. Entretanto, as imagens registradas do ocorrido contradizem essa versão, e ambos os torcedores negaram ter batido na gestante.

Mulher grávida é agredida por torcedor do Fluminense em Belo Horizonte | Foto: Reprodução

A mulher sofreu um corte na testa e escoriações no ombro direito, enquanto seu companheiro apresentou um corte no supercílio e se queixava de dores na cabeça e no corpo. Ambos foram levados ao Hospital Municipal Odilon Behrens para receber atendimento médico.



Os suspeitos foram encaminhados à Central Estadual do Plantão Digital, onde ficarão à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.