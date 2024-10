Flamengo visita Peñarol em busca de virada; saiba onde assistir

Jogadores do Peñarol comemorando - Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Uma semana depois de perder o jogo de ida em casa por 1 a 0, o Flamengo vai a Montevidéu enfrentar o Peñarol precisando vencer para se classificar para a semifinal da Copa Libertadores. Cariocas e uruguaios fazem o jogo de volta das quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira, 26, no estádio Campeón del Siglo, com ingressos esgotados há vários dias. O duelo terá transmissão na Espn e no Disney+.

O Peñarol chega para o confronto em boa vantagem: dono da casa, precisa de pelo menos um empate para avançar. Para o Flamengo, a tarefa será vencer por dois gols de diferença para conseguir a classificação direta. Em caso de vitória rubro negra por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

"Gol nós vamos fazer"

O time carioca vive um mau momento na temporada: venceu apenas um dos últimos cinco jogos e no fim de semana foi derrotado por 3 a 2 pelo Grêmio, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a sequência negativa, o Rubro-Negro, que chegou a liderar o Brasileirão, está agora a 11 pontos do líder Botafogo, embora tenha um jogo pendente. Sem perder o otimismo, o Flamengo confia na vitória que quebraria um tabu de 29 anos sem vencer no Uruguai para avançar na Libertadores.

"Gol nós vamos fazer lá, é um adversário que vai ter que sair mais", declarou o técnico Tite, muito criticado pelo desempenho recente da equipe, sobre o jogo em Montevidéu.

O goleiro argentino Agustín Rossi, concordou com o treinador. "Estamos vivos. Faltam 100 minutos lá. Sabemos que é possível", afirmou.

Atento a todos os detalhes que podem complicar o jogo, o Peñarol advertiu na segunda-feira que aplicará punições exemplares a quem cometer qualquer ato racista no estádio Campeón del Siglo.

"Não vamos especular"

Cinco vezes campeão da Libertadores entre o início da década de 1960 e o final da de 1980, o Peñarol goleou o Cerro por 5 a 0 no último fim de semana pelo Campeonato Uruguaio e tem sede de glória depois de 13 anos sem chegar tão longe no torneio continental.

O técnico Diego Aguirre comemorou a grande vitória no Maracanã, mas não quer que a equipe relaxe com a vantagem e entre em campo para buscar a vitória.

"Não vamos especular em casa. Um gol de diferença não é muito, temos que jogar para vencer desde o início", disse Aguirre em entrevista.

O atacante Javier Cabrera, autor do gol da vitória no Rio de Janeiro, sonha em marcar mais uma vez, mas sabe que não será um jogo fácil. "Ainda não acabou", advertiu.

O jogo em Montevidéu terá arbitragem do argentino Facundo Tello e vai determinar quem avança à semifinal da Libertadores para o vencedor do duelo entre São Paulo e Botafogo, que entram em campo nesta quarta-feira.

Prováveis escalações

Peñarol: Washington Aguerre - Maximiliano Olivera, Guzmán Rodríguez, Javier Méndez, Pedro Milans - Eduardo Darías, Damián García - Jaime Báez, Leo Fernández, Javier Cabrera - Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Flamengo: Rossi - Varela (ou Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar (ou Léo Ortiz), Nicolás de la Cruz, Gerson, De Arrascaeta - Gonzalo Plata (ou Gabigol), Bruno Henrique. Técnico: Tite.