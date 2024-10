Sudesb oferece mais de 2 mil vagas em 10 modalidades esportivas

Crianças beneficiadas pelo Programa Esporte por Toda Parte - Foto: Divulgação | João Ubaldo

Visando incentivar a prática esportiva e uma vida mais saudável, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em conjunto com a Setre, está disponibilizando mais de 2 mil vagas para atividades em dez modalidades. A possibilidade gira em torno de diferentes bairros de Salvador, para crianças, a partir de 7 anos, jovens e adultos.

A iniciativa, que faz parte do Programa Esporte por Toda Parte, promove modalidades como Futebol, futsal, muay-thai, jiu-jitsu, boxe, capoeira, atletismo, futevôlei, vôlei e ginástica. As práticas estarão disponíveis nos núcleos da Boca do Rio, Cajazeiras, Itapuã, Mata Escura, Nordeste, Ondina, Paripe, Calabetão, Uruguai, Rio Sena, Mussurunga e Brotas.

No ato da inscrição, os estudantes devem apresentar comprovante de matrícula escolar, e menores de idade precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Para todos os candidatos, é necessária apresentação de documentos pessoais (RG/CPF) e comprovante de residência.