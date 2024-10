Aos 21 anos, atacante decide abandonar o futebol: "Vida que segue"

Rodrigo Varanda quando atuava nas categorias de base do Corinthians - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O América-MG anunciou nesta quarta-feira, 25, a rescisão do contrato com o atacante Rodrigo Varanda, ex-Corinthians, em decisão tomada por parte do jogador, que optou por se aposentar aos 21 anos. Em publicação nas redes sociais, o ex-atleta afirmou que vai cuidar da saúde mental.

“A decisão de parar foi toda minha. Vou cuidar da minha saúde mental e dos meus filhos. Sei que é muito difícil para muitas pessoas, meus empresários Fernando e Guilherme. Todos os clubes que trabalhei também, sei que é difícil para todo mundo que acreditava no meu potencial. Para mim também e para minha família. Só eu sei o que eu passo de verdade, só eu sei. Agora é tirar um tempo para mim”, esclareceu Rodrigo.

Ainda durante o pronunciamento, o ex-atacante declarou sobre o novo rumo que irá tomar. “Vida que segue, agora é começar a vida de CLT. É como minha mãe falou, a vida inteira jogando bola e agora vou aprender a pegar enxada. E vida que segue. Tá em paz rapaziada. De resto, vida que segue”, comentou.

Ainda sobre os novos caminhos que irá trilhar, Rodrigo cogitou, em forma de brincadeira, virar blogueiro ou até mesmo divulgar o ‘tigrinho’.

“A vida de CLT vai ser complicada. Como é virar blogueiro família? Vou soltar o link do tigrinho. Para os meus amigos que estavam mandando mensagem perguntando alguma coisa, eu tô precisando de pix. Parei (minha carreira) durão. Tô precisando para pagar quem eu devo”, afirmou o ex-atacante.

