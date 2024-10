Brasileirão: Criciúma bate o Grêmio fora de casa e se afasta do Z-4

Criciúma conquista vitória importante fora de casa contra o Grêmio - Foto: Cleiton Ramos / Criciúma EC

Adversário direto do Vitória para escapar da zona de rebaixamento, o Criciúma visitou o Grêmio e venceu por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 25, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os catarinenses abriram o placar aos 13 minutos. O atacante Arthur Caíke recebe dentro da área e finaliza na trave. Oportunista, ele mesmo pega o rebote e faz o primeiro.

O Grêmio empatou na etapa final. Após jogada individual de Monsalve, o volante paraguaio Villasanti dentro da área bate rasteiro cruzado para igualar o marcador no minuto 31.

Dois minutos depois, o Tigre ampliou com um golaço. Ronald Lopes faz grande jogada individual e de pé direito ele chuta de fora da área sem chance para Marchesín.

Com o resultado, o time aurinegro agora soma 32 pontos e ultrapassou o Tricolor gaúcho na classificação. Os comandados do técnico Claudio Tencati agora ocupam a 13ª posição, com quatro pontos de distância da zona da degola.

O Imortal segue com 31 pontos ganhos e está a três do Leão da Barra, voltando de vez para a briga para escapar da degola.

O Criciúma volta a campo pela Série A no próximo final de semana. O adversário será o Bahia, neste domingo, 29, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do certame nacional.