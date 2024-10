Vitória lança concurso para nomear novo Centro de Treinamentos

Área em que o novo CT será construido - Foto: Reprodução / ECVitória

O novo Centro de Treinamentos do Vitória, voltado para as atletas do futebol feminino e os jogadores das divisões de base, contará com a participação dos sócios do clube. Em um e-mail enviado aos torcedores, o Vitória convida para que sugiram nomes para o CT até a próxima quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

A diretoria do Vitória decidiu realizar um concurso para escolher o nome, seguindo o exemplo do design do ônibus do clube em 2021 e da "Pele do Leão", que foi utilizado para escolher a camisa de jogo do time em 2023.

O espaço incluirá campos, um prédio administrativo e vestiários para a equipe e comissão técnica, além de uma nova portaria para garantir a segurança do local.

Localizado no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, onde fica o Barradão, o novo CT será erguido em uma área de 30 mil metros quadrados, situada ao final da avenida Mário Sérgio, a Via Expressa que liga a Avenida Paralela ao estádio.