Alvo de críticas, Jean Lucas vive melhor temporada da carreira

Jean Lucas em campo pelo Esporte Clube Bahia - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

Jean Lucas, o meio-campista que se tornou a segunda maior contratação da história do futebol nordestino, atrás apenas do uruguaio Luciano Rodríguez, está tendo a melhor temporada de sua carreira em termos de números. O jogador, que custou R$ 27,1 milhões ao Bahia, vem sendo alvo de críticas do torcedor em meio ao momento de instabilidade do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

Apesar de não ter participado diretamente de um gol nos últimos dois meses, Jean Lucas superou em mais do que o dobro as suas contribuições para gols em comparação às temporadas anteriores, que eram consideradas as melhores até então. Em 2024, ele já balançou as redes nove vezes e deu cinco assistências em 51 partidas.

Desde o início do ano, ele se tornou titular absoluto da equipe comandada por Rogério Ceni, que o chamou de "monstro" devido à sua condição física. Além disso, o jogador é o volante da Série A com mais participações em gols no ano.

Questionado sobre a temporada especial na carreira, o atleta revelou conversa que teve com o técnico do Esquadrão de Aço após a chegada no clube baiano.

"Assim que eu cheguei aqui o professor Rogério falou que eu iria fazer muitos gols com ele. Eu fiquei feliz porque eu só tinha feito cinco gols na minha carreira. Já fiz cinco em 22 jogos aqui. Espero continuar fazendo gols e ajudando o Bahia. E também performando bem dentro de campo", comentou.

Analisando sua trajetória antes da chegada ao Esquadrão de Aço, o ano de 2020 foi o mais artilheiro para Jean Lucas, quando jogou pelo Lyon, na França, e marcou três gols e uma assistência em 18 jogos. No Mônaco, em 2022, ele fez dois gols e deu duas assistências em 39 partidas.

Confira as estatísticas da carreira de Jean Lucas:

Bahia 2024: 51 Jogos / 9 Gols / 5 Assistências

Santos 2023: 22 Jogos / 3 Assistências

Mônaco 2021/2022: 49 Jogos / 2 Gols / 1 Assistência

Brest 2020/2021: 17 Jogos / 2 Assistências

Lyon 2019/2020: 25 Jogos / 3 Gols / 1 Assistência

Santos 2019: 20 Jogos / 1 Assistência