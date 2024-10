Kanu enfatiza objetivo do Bahia pela Liberta: "É uma ambição clara"

Kanu concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 25 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Fora da goleada sofrida pelo Bahia no último sábado, 21, devido ao cumprimento de uma suspensão automática, o zagueiro Kanu volta a ficar à disposição de Rogério Ceni, e deve retornar ao sistema defensivo titular na partida deste domingo, 29, contra o Criciúma. O zagueiro concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 25, no CT Evaristo de Macedo. O jogador classificou o resultado contra o Fortaleza como “atípico” e destacou a confiança do Bahia em sua capacidade de recuperação.

“Acredito que foi um jogo bem atípico da nossa equipe no Brasileiro. Sabemos que deixamos a desejar, mas acreditamos muito no que estamos fazendo durante o ano. Temos um objetivo muito claro para nós, que é ir para a Libertadores. Há muitos anos o clube não vai. Estamos muito empenhados em conseguir esse objetivo”, afirmou Kanu.

O defensor reiterou a ambição da equipe de conquistar uma vaga na Libertadores, ressaltando a importância das performances anteriores no campeonato. “É uma ambição clara. Tudo que fizemos no Brasileiro mostra para a gente aonde queremos chegar. Só depende de nós; já apresentamos coisas boas e não é agora que vamos baixar a guarda”, declarou.

Kanu também comentou sobre sua parceria com o meia Gabriel Xavier, que tem se destacado desde sua chegada ao clube. “Gabriel, quando chegou aqui, se tornou um grande amigo. É um menino com muita fome de aprender e evoluir. O que ele tem evoluído é absurdo. A gente se ajuda em campo e se respeita”, disse o zagueiro. Ele acrescentou que o objetivo da defesa é se tornar menos vazada, enquanto o ataque, considerado efetivo, deve continuar respondendo bem. “Ainda faltam dez jogos e queremos mais”, finalizou Kanu.