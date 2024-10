Bahia x Criciúma: ainda sem check-in e com novo sistema, ingressos estão disponíveis

Bahia x Criciúma se enfrentaram na Copa do Brasil desta temporada - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A previsão dada pelo Bahia para o início do check-in dos sócios nos jogos do clube foi setembro, mas o prazo não foi cumprido. Nesta quarta-feira, 25, o clube começou a comercializar os ingressos para o jogo contra o Criciúma, ainda sem qualquer indício do novo procedimento. A novidade fica por conta da nova plataforma para comercialização de ingressos da Arena Fonte Nova, a Ingresse.

O novo sistema se aplica a ingressos de todos os setores. Para adquirir o ticket, o usuário deverá acessar o site da Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será concluída. Outra possibilidade é comprar diretamente no site da Ingresse.

Após a compra, o ingresso será disponibilizado com um QRCode dinâmico no aplicativo da Ingresse. No acesso ao estádio, a leitura será feita, exclusivamente, pelo QRCode através do celular, não sendo realizada por meio da impressão do ticket.

No primeiro dia, as vendas são exclusivas para sócios, que podem garantir o ingresso pela internet, com 50% de desconto ou pelos pontos de venda externos, com promoção de 30%. Na quinta-feira, 26, a comercialização é exclusiva para os sócios Esquadrão da Sorte.

Tabela de preço dos ingressos para Bahia x Criciúma | Foto: Divulgação | EC Bahia

Torcida visitante e público geral podem adquirir ingressos a partir das 10h de sexta-feira, 27. Todos os pontos de venda aceitam pagamento por meio de Pix. A bilheteria da Arena Fonte Nova é a única que aceita pagamentos em dinheiro.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (25) – exclusivo para Sócios Esquadrão de Aço e Esquadrão na Fonte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia (Parque Shopping Bahia) – das 10h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Bela Vista) – das 10h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Paralela) – das 10h às 22h

Quinta-feira (26) – Esquadrão da Sorte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia (Parque Shopping Bahia) – das 10h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Bela Vista) – das 10h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Paralela) – das 10h às 22h

Sexta-feira (27) – Público geral

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia (Parque Shopping Bahia) – das 10h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Bela Vista) – das 10h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Paralela) – das 10h às 22h

Arena Fonte Nova (Bilheteria Sul – torcida mandante) – 10h às 16h

Sábado (28) – Público geral

Internet – 24h

Loja do Bahia (Parque Shopping Bahia) – das 09h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Bela Vista) – das 09h às 22h

Loja do Bahia (Shopping Paralela) – das 09h às 22h

Domingo (29) – Dia do Jogo

Internet – até 19h45

Arena Fonte Nova:

Bilheteria Sul: 10h às 19h45

Bilheteria Norte: 12h45 às 19h45

Bilheteria Leste (torcida visitante): 12h45 às 19h45