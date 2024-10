Visando a Liberta, Bahia pode alcançar feito inédito no Brasileirão

Criciúma e Bahia se enfrentaram no 1º turno do Campeonato Brasileiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No Campeonato Brasileiro de 2024, o Esporte Clube Bahia em nenhum momento fez menção de que iria disputar na parte de baixo da tabela. Muito pelo contrário. Na atual temporada, o Esquadrão passou o campeonato praticamente todo na parte mais alta da classificação. A pior posição do time nesta edição do certame foi a 18ª colocação, quando foi derrotado pelo Internacional, na 1ª rodada.

Com o foco voltado para um possível retorno à Libertadores — tido por Rogério Ceni como principal objetivo da temporada —, o Tricolor de Aço pode alcançar um feito inédito contra o Criciúma, neste domingo, 29. Com a proximidade do fim do Brasileirão, em caso de triunfo azul, vermelho e branco, a probabilidade de descenso do Bahia será praticamente liquidada.

Isso porque com 42 pontos conquistados, a equipe comandada por Rogério Ceni chegaria aos 45 pontos, considerado o ‘número mágico’ para escapar da segunda divisão. De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com essa pontuação, a probabilidade de rebaixamento é de apenas 2,6%. Atualmente na 6ª posição do campeonato, o Bahia possui 0,007% de chance de queda. Nas últimas cinco edições, nenhuma equipe com 45 ou mais pontos caiu para a Série B.

Caso se concretize, essa será a primeira vez na história, desde a implementação dos pontos corridos, que o Esquadrão estaria matematicamente livre da queda com dez rodadas de antecedência.