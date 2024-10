Após goleada, Bahia inicia preparação para enfrentar o Criciúma

Bahia retornou ao treino após goleada sofrida para o Fortaleza - Foto: Divulgação / Rafael Rodrigues

O elenco azul, vermelho e branco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta terça-feira, 24, depois de sofrer sua pior derrota no Campeonato Brasilerio de 2024, no último sábado, 21, contra o Fortaleza, quando foi goleado por 4 a 1.

Nesta manhã, a comissão técnica do Esquadrão realizou uma análise detalhada do desempenho da equipe na última rodada, na Arena Castelão. Durante o encontro, os jogadores assistiram a um vídeo que destacou tanto os erros quanto os acertos cometidos no confronto, em busca de ajustes e melhorias para os próximos desafios.

Após a análise, os atletas foram divididos em diferentes estações para uma atividade física comandada pelo preparador Danilo Augusto, como parte do trabalho de preparação física do elenco. No entanto, apenas dois jogadores realizaram atividades no campo.

O atacante Biel iniciou sua transição física no campo 2, sendo acompanhado de perto por Thiago Teixeira, especialista em Retorno Pós-Lesão (RTP), em uma fase importante de sua recuperação. Já o volante Nico Acevedo participou de um treino específico, voltado para o desenvolvimento físico e técnico, visando aprimorar seu rendimento.

O grupo voltará a treinar na manhã desta quarta-feira, 25, no Centro de Treinamento do clube, dando continuidade à preparação para os próximos compromissos no Campeonato Brasileiro.