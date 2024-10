Em noite dos golaços, Bahia é goleado pelo Fortaleza no Castelão

Caio Alexandre cometeu o penâlti que resultou no terceiro gol do Fortaleza no jogo - Foto: Letícia Matins / EC Bahia

Em confronto movimentado, Fortaleza e Bahia protagonizaram um clássico de primeira linha no Castelão, na noite deste sábado, 21, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite dos golaços, o tricolor cearense levou a melhor ao vencer o tricolor baiano por 4 a 1, com gols marcados por Marinho (2x), Pochettino e Kayzer. Everaldo descontou para o Esquadrão.

Primeiro tempo

No Castelão, a equipe comandada por Rogério Ceni não se intimidou com a torcida mandante e partiu para cima do rival nordestino. Apesar de nenhuma grande chance criada, o Tricolor de Aço incomodava a defesa do rival. No entanto, a primeira boa oportunidade do jogo veio dos pés de um velho conhecido da torcida do Bahia: Marinho, ex-jogador do Vitória. O atacante invadiu a grande área do Esquadrão e finalizou com perigo contra a meta defendida por Marcos Felipe.

Mesmo com o 0 a 0 no placar, Fortaleza e Bahia protagonizavam um excelente jogo no Castelão. Após perda da posse de bola na linha intermediária, o Esquadrão sofreu um contra-ataque fulminante do Laion, e Marinho, ele de novo, teve oportunidade de balançar as redes, mas a bola mais uma vez foi para fora.

Já aos 25 minutos, depois de tentar duas vezes e mandar para fora, Marinho acertou. Em uma grande jogada individual, o camisa 11 veio costurando da lateral para o meio e ao chegar na entrada da grande área, acertou um ‘mini míssil’ no ângulo e abriu o placar. Fortaleza na frente.

A resposta veio à altura, e logo na sequência. Apenas dois minutos após o gol, foi a vez de Everaldo balançar as redes, também com um golaço. O artilheiro azul, vermelho e branco recebeu na entrada da grande área, e assim como Marinho, mandou no ângulo para igualar o marcador. Fortaleza um, Bahia também um.

E não parou por aí. Dez minutos depois do gol de empate do Bahia, o Fortaleza ampliou. Novamente com Marinho. Em uma jogada muito parecida com a do primeiro gol, o atacante chamou a responsabilidade, partiu para cima da defesa tricolor e mandou no cantinho da meta defendida por Marcos Felipe. 2 a 1 para o Laion em duelo animado.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, o técnico Rogério Ceni promoveu duas alterações logo no intervalo, optando pelas entradas de Ratão e Rezende, nos lugares de Thaciano e Cuesta, respectivamente. As mudanças surtiram efeito e o Tricolor de Aço começou bem a etapa final, incomodando a defesa adversária.

Apesar de ter surtido efeito no primeiro momento, as alterações não geraram chances claras de gol para o Bahia, que jogava da maneira que a torcida critica: muita posse de bola e poucas oportunidades criadas. O Esquadrão tinha um certo domínio territorial, mas não conseguiu converter a superioridade em chance de gol.

Para piorar a situação dos comandados por Rogério Ceni, após lambança na saída de bola, Caio Alexandre cometeu pênalti em Pochettino, que partiu para marca da cal e perdeu a penalidade, mas converteu no rebote. Fortaleza 3 a 1. Ainda deu tempo para mais. Já no final do jogo, Renato Kayzer, que entrou no decorrer da segunda etapa, ampliou o placar, marcando o quarto gol do Laion. Goleada cearense no clássico nordestino.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta à campo no próximo domingo, 29, às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Criciúma, visando colar no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro.