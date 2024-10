Jogos atrasados podem alterar posição no Bahia no Brasileirão; entenda

Bahia pode perder posições devido aos jogos atrasados da Série A - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após sofrer uma goleada vergonhosa diante do Fortaleza, no último sábado, 21, por 4 a 1, na Arena Castelão, o técnico Rogério Ceni afirmou que o Bahia vai precisar “remar muito mais” para chegar à Libertadores. Na sexta colocação com 42 pontos, o Tricolor pode cair posições na tabela do Campeonato Brasileiro a depender de resultados dos duelos atrasados da competição. O Internacional e o Atlético-MG, ambos com dois jogos adiados, podem encostar ou até ultrapassar o Esquadrão de Aço na classificação.

O Colorado tem partidas atrasadas válidas pelas 16ª e 17ª rodadas, enfrentando o RB Bragantino e o Flamengo, respectivamente. O confronto contra o Massa Bruta foi remarcado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a próxima quarta-feira, 25, às 19h. A partida contra o Rubro-Negro, no Beira Rio, ainda não tem nova data definida. Esses jogos foram adiados devido aos compromissos do time na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Um dos clubes que mais investiu na primeira janela de transferências, o Internacional, sob o comando de Roger Machado, flertou com a zona de rebaixamento, mas agora busca uma vaga na Libertadores. Com 41 pontos em 25 jogos, a equipe ocupa a 8ª posição.

O Atlético-MG, por sua vez, também tem dois jogos pendentes: um contra o Grêmio, pela 5ª rodada, adiado devido a fortes chuvas no Rio Grande do Sul, e outro contra o Athletico-PR, que foi remarcado por conflitos de calendário entre o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Esse duelo estava programado para ocorrer junto com os outros jogos da 19ª rodada.

Enquanto se prepara para o confronto de volta contra o Fluminense nas quartas de final da Libertadores - após uma derrota de 1 a 0 no primeiro jogo - o Galo enfrenta um momento instável no Brasileirão. Vindo de uma vitória de 3 a 0 contra o Bragantino, a equipe, sob comando do técnico Gabriel Milito, ocupa a 9ª posição com 36 pontos em 25 partidas, mas não consegue conquistar duas vitórias seguidas há dois meses.

Buscando voltar a vencer, o Bahia encara o Criciúma no próximo domingo, 29, às 18h30, na Arena Fonte Nova.