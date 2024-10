Volante reclama de dores e causa preocupação no Bahia

Rezende é volante de origem e tem atuado como zagueiro - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

Após começar com o zagueiro Victor Cuesta entre os titulares na derrota por 4 a 1 diante do Fortaleza, o técnico Rogério Ceni colocou o volante Rezende no sistema defensivo tricolor no decorrer da etapa final. O polivalente se tornou motivo de preocupação a comissão técnica.

O camisa 5 reclamou de dores na região do púbis e será reavaliado pelo departamento médico na reapresentação do grupo para detectar a gravidade da possível lesão. Apesar de ter dois zagueiros de origem como opção, Ceni explicou sobre escalação de Rezende e da preocupação das frequentes incõmodos revelados pelo atleta.

"Cuesta treinou semana passada a parte física, com bola essa semana. Se eu escolhesse o David você ia me perguntar depois. Rezende tem melhor saída de jogo, mais móvel, eu precisava ganhar o jogo, poderia empurrar o Juba para a ala, como eu fiz, e o Rezende marcar o Marinho, o Cuesta não ia ter condições", disse Rogério Ceni.

"Rezende saiu com dor no púbis, tem que examinar, tem sofrido com isso. A troca foi tentar deixar o time mais ofensivo com Ratão, e o Rezende podia sustentar o duelo com Marinho. Poderia ter escolhido David, Vitor Hugo", complementou.

O departamento médico do Bahia conta apenas com o atacante Biel, que segue em tratamento de uma lesão na coluna acometida no clássico Ba-Vi. Liberado, o volante Nicolas Acevedo está em transição física e deve retornar aos gramados nas próximas semanas.