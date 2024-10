Ceni tem aproveitamento pífio quando enfrenta ex-clubes; veja números

Ceni durante entrevista coletiva após a derrota para o Fortaleza - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia perdeu de maneira inquestionável para o Fortaleza no último sábado, 21, resultado que aumenta uma das estatísticas mais desfavoráveis para Rogério Ceni. O técnico venceu apenas três das 32 partidas que disputou contra seus ex-clubes: São Paulo, Fortaleza e Flamengo.

No total, Rogério disputou 14 partidas contra o time carioca, 10 contra os paulistas, além de oito confrontos diante do Leão do Pici. Suas únicas vitórias são enfrentando o time cearense, sendo duas já comandando o Esquadrão de Aço. No total, são 24 derrotas e um aproveitamento de apenas 14,59%.

Leia mais:

O Flamengo, que eliminou o Bahia recentemente na Copa do Brasil, é o maior problema de Ceni entre os três. O comandante tricolor perdeu todas as partidas contra o time carioca. Veja abaixo todos os jogos:

Vitórias de Ceni contra ex-clubes

- Bahia 1x0 Fortaleza - Brasileirão 2024

- Bahia 2x0 Fortaleza - Brasileirão 2023

- Flamengo 2x1 Fortaleza - Brasileirão 2021

Empates de Ceni contra ex-clubes

- Fortaleza 1x1 São Paulo - Brasileirão 2022

- Fortaleza 1x1 São Paulo - Brasileirão 2021

- Fortaleza 0x0 Flamengo - Brasileirão 2020

- São Paulo 2x2 Fortaleza - Copa do Brasil - 2020

- Fortaleza 3x3 São Paulo - Copa do Brasil - 2020

Derrotas de Ceni contra ex-clubes

- Fortaleza 4x1 Bahia - Brasileirão 2024

- Flamengo 1x0 Bahia - Copa do Brasil 2024

- Bahia 0x1 Flamengo - Copa do Brasil 2024

- São Paulo 3x1 Bahia - Brasileirão 2024

- Flamengo 2x1 Bahia - Brasileirão 2024

- Bahia 0x1 São Paulo - Brasileirão 2023

- Flamengo 1x0 Bahia - Brasileirão 2023

- Flamengo 1x0 São Paulo - Copa do Brasil 2022

- São Paulo 1x3 Flamengo - Copa do Brasil 2022

- São Paulo 0x2 Flamengo - Brasileirão 2022

- Flamengo 3x1 São Paulo - Brasileirão 2022

- São Paulo 0x1 Fortaleza - Brasileirão 2022

- São Paulo 0x4 Flamengo - Brasileirão 2021

- São Paulo 2x1 Flamengo - Brasileirão 2020

- São Paulo 3x0 Flamengo - Copa do Brasil 2020

- Flamengo 1x2 São Paulo - Copa do Brasil 2020

- Flamengo 2x1 Fortaleza - Brasileirão 2020

- São Paulo 1x0 Fortaleza - Brasileirão 2020

- Fortaleza 1x2 Flamengo - Brasileirão 2019

- São Paulo 2x1 Fortaleza - Brasileirão 2019

- Cruzeiro 1x2 Flamengo - Brasileirão 2019

- Flamengo 2x0 Fortaleza - Brasileirão 2019

- Fortaleza 0x1 São Paulo - Brasileirão 2019

- Flamengo 2x0 São Paulo - Brasileirão 2017