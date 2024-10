Perto de sair do G-6, Bahia tem mais chances de vaga na Sul-Americana

Luciano Juba com a bola em jogo do Bahia contra o Fortaleza - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Perto de perder a vaga no G-6, o Bahia protagonizou um vexame contra o Fortaleza e voltou a perder no Campeonato Brasileiro. Para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor não está entre os seis times com mais chances de conseguir vaga na próxima Copa Libertadores.

Segundo a UFMG, o Bahia hoje possui 43.1% de chances de classificação à Libertadores, sendo que já teve quase 55%. O Esquadrão está apenas um ponto a frente do Internacional, atual 8º colocado, mas tem duas partidas disputadas a mais na competição. O Cruzeiro, 7º na tabela, tem os mesmos 42 pontos.

Leia mais:

>> Fora do Z-4, Vitória tem menos de 50% de chance de ser rebaixado

>> Adversário direto do Bahia no Brasileirão demite treinador

>> Com goleadas e pênaltis, Intermunicipal conhece confrontos das oitavas

As equipes com maior porcentagem no levantamento da UFMG são Botafogo (99.96%), Palmeiras (99.48%), Fortaleza (99.09%), Flamengo (70.5%), São Paulo (63.1%).

E a Sul-Americana?

A classificação para a próxima Copa Sul-Americana parece algo mais possível para o Bahia, de acordo com a UFMG. Os dados apontam que o Tricolor possui 55.7% de chances de conseguir vaga na próxima edição da competição internacional.