Adversário direto do Bahia no Brasileirão demite treinador

O Cruzeiro, que briga com o Bahia por uma vaga no G-6 do Brasileirão, demitiu o treinador Fernando Seabra. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 23, um dia após o empate sem gols diante do Cuiabá, pela 27ª rodada da competição nacional.

Ao todo, foram 35 jogos de Fernando Seabra no comando do Cruzeiro com 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Nesse período, o clube mineiro marcou 46 gols e sofreu 32. O técnico havia deixado o clube após a final da Copinha, quando se transferiu para o Red Bull Bragantino, mas retornou à Raposa para comandar o profissional.

Em 2023, Seabra se destacou ao treinar a equipe sub-20 do Cruzeiro, quando conquistou a Copa do Brasil da categoria, e terminou a temporada comandando o profissional ao lado de Paulo Autuori. Entretanto, a diretoria optou por contratar outro treinador para o início de 2024.

Veja a nota do Cruzeiro na íntegra:

O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Agradecemos pelo profissionalismo e dedicação e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais.