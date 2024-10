"Temos 11 decisões pela frente", afirmou Carpini durante coletiva

Thiago Carpini durante coletiva - Foto: Marcelo Góis / Ag. A TARDE

Na tarde deste sábado, 21, o Esporte Clube Vitória conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Juventude no Barradão, que, embora momentaneamente, tirou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Thiago Carpini elogiou o comprometimento dos atletas e a compreensão das dificuldades que a Série A impõe.

“Acho que o comprometimento dos atletas para aquilo que está sendo proposto é fundamental. Estamos jogando uma competição de nível muito alto. Entendemos que, em determinados momentos do jogo, vamos estar melhores, enquanto em outros teremos que saber sofrer. O torcedor é ansioso e deseja ver o time atacando nos 90 minutos, mas é preciso entender que a dinâmica é diferente nesta divisão”, afirmou Carpini.

O treinador destacou a importância da força do Barradão e a energia da torcida, enfatizando que isso faz a diferença em casa. Carpini também reconheceu que, mesmo quando o resultado não é o esperado, a convicção no trabalho realizado permanece. “Às vezes o resultado não acontece, mas não perdemos a convicção naquilo que está sendo feito. O principal é que os jogadores acreditem nas ideias e as coloquem em prática dentro de campo".

Analisando a partida, Carpini ressaltou que a equipe soube sofrer quando necessário, evitando dar chances claras ao adversário e aproveitando as oportunidades de ampliar o placar. “Fomos eficientes, um time aguerrido, corajoso e eficiente. Esse foi o resumo da partida”, destacou.

Com o Vitória agora ocupando a 15ª posição com 28 pontos, a pergunta que fica é se a equipe pode sonhar com algo maior na competição. Carpini foi cauteloso em sua resposta: “Acho que não, vamos manter os pés no chão. São 11 decisões pela frente, e muita coisa ainda vai acontecer. Dependemos dos resultados de Fluminense e Criciúma. É crucial não sofrer gols e manter o equilíbrio defensivo.”

Sobre o próximo desafio, que será contra o Internacional no Beira-Rio, no próximo domingo, 29, o treinador acredita que o Vitória pode buscar a terceira vitória consecutiva. “Vamos sempre trabalhar pela vitória. Jogar no Beira-Rio é muito difícil, mas temos mostrado um bom desempenho fora de casa. O importante é pontuar, e dependendo da partida, poderemos buscar mais.”