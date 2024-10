Vitória vence segunda partida seguida e deixa o Z-4 do Brasileirão

Vitória e Jujventude se enfrentaram neste sábado - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na tarde desta sábado, 21, o Vitória recebeu o Juventude no Barradão e emendou seu segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasilerio Série A. Ao vencer por 1 a 0, com gol marcado por Gustavo Mosquito, o Leão da Barra deixou a zona de rebaixamento, mas aguarda o resultado das partidas de Fluminense e Criciúma, que podem empurrar o rubro-negro de volta ao Z-4.

Primeiro tempo

Precisando vencer para embalar no campeonato e tentar escapar da degola, o Vitória fez valer o mando de campo nos primeiros minutos do jogo. Apoiado pela torcida rubro-negra, aos 12 minutos do primeiro tempo Matheusinho tentou da entrada da grande área. O camisa 30 finalizou com categoria, buscando o ângulo, mas o goleiro Gabriel evitou o que seria o primeiro gol do jogo.

Na sequência, em cobrança de falta do lado direito da entrada da área, o lateral-esquerdo Lucas Esteves arriscou um chute direto e quase surpreendeu o goleiro Gabriel. A bola passou muito próxima a trave da meta defendida pelo goleiro Muriel.

Apesar de criar poucas chances no jogo, o Juventude igualou forças com o Leão e passou a incomodar a defesa rubro-negra, mas o ímpeto gaúcho foi freado já no final da etapa inicial, após pênalti cometido pelo goleiro Gabriel, em Carlos Eduardo. Gustavo Mosquito foi para a cobrança e guardou, para a festa dos torcedores presentes no estádio. 1 a 0 para o Vitória.

Segundo tempo

No retorno para a segunda etapa, a equipe comandada por Thiago Carpini seguiu embalada, e logo aos 5 minutos mandou uma bola no travessão. Após trapalhada na saída do Juventude, a bola sobrou com Matheusinho, que rapidamente ajeitou e chutou para o gol, acertando o poste.

Apesar do começo promissor na segunda etapa, os 45 minutos finais da partida entre Vitória e Juventude não contaram com muitas emoções. Com a vantagem no placar, o Leão adotou uma postura mais cautelosa, o que acabou atraindo o time gaúcho, mas sem muita efetividade, uma vez que o ‘Ju’ é o 2º pior visitante do Brasileirão Série A.

Próximo jogo

O próximo duelo do Leão já tem data marcada: domingo, 29, às 18h30. O adversário? O Internacional de Porto-Alegre, no Beira-Rio, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.