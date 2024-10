"Não tem euforia", comenta Wagner Leonardo após Vitória sair do Z-4

Wagner Leonardo concedeu entrevista após o jogo - Foto: Reprodução / Premiere

Após conquistar o segundo triunfo consecutivo, o Esporte Clube Vitória deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão Série A. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, na tarde deste sábado, 21, a equipe comandada por Thiago Carpini chegou aos 28 pontos, ocupando a 15ª posição do certame.

Depois do jogo, o capitão do time, Wagner Leonardo, concedeu entrevista ao Premiere. Durante a conversa, o zagueiro destacou que não existe euforia no elenco por estar fora da zona da degola: “Vitória muito importante. São duas vitórias seguidas. Seis pontos. Estamos no caminho certo, mas ainda temos muita coisa pela frente. A missão não é fácil, é muito difícil, mas não tem desespero quando estamos no Z-4, muito menos euforia agora que estamos fora momentaneamente. Temos muito trabalho. É manter os pés no chão e ter consciência”.

“São mais 11 finais. Vamos trabalhar duro para conseguir deixar o Vitória no melhor lugar possível no campeonato”, afirmou Wagner Leonardo.