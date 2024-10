"Atuação pífia", dispara Rogério Ceni após Tricolor ser goleado

Treinador não gostou da atuação do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A derrota do Bahia por 4 a 1 para o Fortaleza, na noite deste sábado, 21, no Castelão, foi seguida por duras críticas do técnico Rogério Ceni à atuação do time. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador do Esquadrão de Aço destacou a necessidade de uma reação rápida da equipe após o resultado negativo.

“Queríamos vencer hoje para brigar pelo G-4, mas o que nos resta é juntar os cacos do que sobra de uma atuação pífia nossa e que não nos dá a certeza de poder brigar por Libertadores”, afirmou Ceni, visivelmente contrariado com o desempenho do Bahia.

O comandante tricolor também criticou a marcação sobre o atacante Marinho, autor de dois gols na partida, ambos em jogadas semelhantes. “O que mais aflige é tomar um gol do mesmo jogador que todo mundo sabe que ele corta para dentro, tiramos o corpo e não matamos a jogada. Temos que ter mais concentração. Não podemos sofrer dois gols da mesma maneira, principal característica do Marinho”, lamentou.

Leia mais:

>> Ex-Vitória, Marinho provoca: "Contra o Bahia é sempre especial"

>> Arias lamenta atuação do Bahia: "Muita raiva. Uma vergonha"

Ceni ainda comparou a postura do Bahia no confronto contra o Fortaleza com a partida anterior, quando o time venceu o Atlético-MG na Arena Fonte Nova. “É incrível a mudança comportamental de um jogo dentro de casa para um jogo fora de casa. É o mais assustador de tudo no dia de hoje”, declarou o treinador.

Apesar de esboçar uma reclamação sobre o pênalti marcado a favor do Fortaleza, o técnico reconheceu que o resultado refletiu a superioridade do adversário. “Hoje foi o pior jogo nosso no Brasileiro, talvez o pior do ano. Fomos derrotados de maneira justa”, enfatizou.

Com a derrota, o Bahia segue na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que joga hoje, às 18h30. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 29, às 18h30, contra o Criciúma, na Arena Fonte Nova.