Ex-Vitória, Marinho provoca: "Contra o Bahia é sempre especial"

Marinho marcou dois gols no Bahia neste sábado, 21 - Foto: Kid Júnior/SVM

Após a vitória do Fortaleza por 4 a 1 sobre o Bahia, na noite deste sábado, 21, o atacante Marinho não escondeu a satisfação por ter balançado as redes duas vezes e aproveitou para provocar o rival. Em entrevista após o apito final, o jogador, que teve passagem marcante pelo Vitória, destacou a importância do confronto e a motivação extra que sente ao enfrentar o Tricolor de Aço.

“Jogar contra o Bahia é sempre especial, porque virei torcedor do Vitória, então, é sempre bom marcar contra eles”, afirmou Marinho, eleito o melhor em campo. Com o resultado, o Fortaleza se consolidou na segunda posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o Esquadrão segue lutando por uma vaga no G-4.