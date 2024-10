Arias lamenta atuação do Bahia: "Muita raiva. Uma vergonha"

Arias se mostrou inconformado com a atuação do Bahia - Foto: Reprodução / Premiere

Na noite deste sábado, 21, o Esporte Clube Bahia sofreu sua pior derrota no Campeonato Brasileiro de 2024. Contra o Fortaleza, no Castelão, a equipe de Rogério Ceni até fez um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa o ‘trilho descarrilou’ e a partida terminou 4 a 1 para o Laion.

Após o jogo, o lateral-direito Santiago Arias concedeu entrevista ao Premiere e mostrou inconformado com a atuação da equipe: “Muita raiva. Para mim é uma vergonha a forma que jogamos”.

“Acredito na equipe, temos bons jogadores e fazemos bons jogos, mas quando não conseguimos impor nosso jogo é muito difícil encarar um rival que também é muito forte. Agora é treinar, levantar a cabeça e pensar no jogo que vem”, afirmou o colombiano.

Por fim, Arias pediu desculpas ao torcedor pela atuação do Bahia no clássico: “Peço desculpa à torcida, à todos aqueles que vieram nos acompanhar aqui no estádio. Fico com pena, mas às vezes acontecem essas coisas. Que depois de hoje nós aprendamos e isso não se repita”.