Após vexame do Bahia, Everton Ribeiro aproveita folga no Rock in Rio

Everton Ribeiro ao lado de sua esposa, Marília Nery - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bahia deu dois dias de folga ao elenco após a goleada sofrida diante do Fortaleza, no último sábado, 21, pela 27ª rodada do Brasileirão. O meia Everton Ribeiro, capitão da equipe, aproveitou o tempo livre no Rio de Janeiro, ao lado da esposa, Marília Nery.

O casal marcou presença no Rock in Rio, onde curtiu os shows de Neyo, Akon, Shaw Mendes, entre outras atrações. Eles também posaram ao lado da atriz global Juliana Paes. As fotos foram publicadas no perfil do Instagram do jogador e de sua esposa.

Everton Ribeiro e o restante do elenco do Bahia se reapresentam nesta terça-feira, 24, para iniciar a preparação para o próximo jogo. O adversário será o Criciúma, em partida da 28ª rodada do Brasileirão, que está marcada para as 18h30 de domingo, 29, na Arena Fonte Nova.