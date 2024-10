Luísa Sonza faz show chocante e é acusada de satanismo; VÍDEO

Cantora recriou o polêmico clipe de "Campo de Morango" - Foto: Reprodução

Luísa Sonza voltou a deixar o público chocado com uma performance pra lá de ousada no Rock in Rio. A gaúcha encerrou sua apresentação neste domingo, 22, com uma recriação do polêmico clipe de "Campo de Morango".

Na época do lançamento, há um ano atrás, o videoclipe gerou grande repercussão, resultando na perda de 100 mil seguidores de Luísa logo após sua estreia no YouTube.

No vídeo, Sonza aparece deitada em uma cama manchada por um líquido vermelho, semelhante a sangue, o que gerou acusações de "satanismo" e "apologia do aborto" por parte de alguns internautas, que chegaram a organizar campanhas nas redes sociais contra a cantora. Com isso, parte do público se incomodou com referências explícitas a temas como sexo e violência.

Leia mais

>>> Chico sobre assistir show de Luísa Sonza no Rock in Rio: “Desnecessário”

>>> José Loreto é flagrado aos beijos com atriz da Globo no Rock in Rio

>>> Bola flutuante estoura e Akon paga mico no Rock in Rio

No Rock in Rio, a cantora surgiu novamente “ensanguentada” em cima de uma cama, enquanto era rodeada por dançarinos. Nas redes, alguns internautas se manifestaram e voltaram a acusá-la de satanismo.

“Rapaz e ainda tem pessoas que consome isso, ela tem talento mais pra que isso”, disse um. “Isso é insano, perturbador. Não tem nada de arte”, detonou outro.