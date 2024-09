Chico sobre assistir show de Luísa Sonza no Rock in Rio: “Desnecessário”

Chico traiu a cantora e foi exposto por ela em rede nacional durante o Mais Você em 2023 - Foto: Reprodução | Instagram

Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, declarou que não pretende assistir ao show da artista no Rock in Rio. O influenciador afirmou que considera “loucura” acompanhar a apresentação da ex, que acontecerá no Palco Mundo, no último dia do evento.

“Aí é loucura. Eu não veria, acho desnecessário, não tem por quê”, respondeu Chico em entrevista à Quem. Ele traiu a cantora e foi exposto por ela em rede nacional durante o Mais Você em 2023.

>> “Minha vida ficou maluca”, diz Chico Moedas sobre traição a Sonza

Questionado sobre o “cancelamento” que sofreu após a traição, o youtuber, que virou meme nas redes sociais, acredita ter sido sortudo.

“Acho que tive uma sorte do caramba e acho que tem os dois. Tem muita gente que não gosta, óbvio, que vai me julgar para sempre por causa de um erro. Acho que teve gente que, sei lá, por tudo o que aconteceu na internet, da maneira que foi levado, acabou entrando em algum tipo de leveza”, ponderou.