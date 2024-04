“Minha vida ficou maluca”, diz Chico Moedas sobre traição a Sonza | A TARDE

Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, falou pela primeira vez sobre a repercussão da traição que ele cometeu durante a relação com a cantora. Em entrevista ao podcast Podpah, apresentado por Igão e Mítico, ele contou que os ataques acabam afetando outras pessoas e isso o incomoda.

“Minha vida ficou maluca, muita coisa [aconteceu], pô. Mas o que me pega assim, por isso que fica difícil responder, é porque afeta muito quem está em volta. Isso é horroroso, só tem um sentimento, é horroroso”, disse ele.



O influenciador falou sobre a criatividade dos usuários das redes sociais e disse que ri de algumas coisas. “Tem momentos que acho engraçado porque se criou uma imagem folclórica que não existe na realidade”, afirmou.



Na ocasião, Moedas brincou com o apelido de “aquariano nato”. “Li um comentário assim: ‘é exatamente o que um aquariano nato falaria’ [fazendo referência a uma música que está bombando]… Eu sou taurino, para começar”, pontuou. Ao ser questionado se a fama lhe ajudou ou lhe prejudicou, ele respondeu: “Depende do que. [Na vida] como um todo? Não sei. É difícil pensar sobre isso”, afirmou.



Relembre a traição

Luísa Sonza confirmou, no fim de setembro, o fim do namoro com Chico Moedas. Após os rumores de crise no relacionamento, a cantora fez a revelação durante entrevista com Ana Maria Braga, no Mais Você, da TV Globo. A cantora e o youtuber assumiram o relacionamento em julho do ano passado.

Chico se tornou inspiração para a música que leva seu nome e que faz parte do álbum “Escândalo Íntimo”, que chegou rapidamente ao topo das paradas de sucesso. A canção chegou a ser uma das mais tocadas no Brasil, nas plataformas de streaming.



Num texto, onde desabafa sobre o término, Sonza fala em traição e dá a entender que o rapaz não honrou o compromisso que tinham.“É insuportável que a traição a quebra de combinado. Um erro pontual, só quem já foi traída sabe o que se sente a dor que se acarreta o que se chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida”, disse.