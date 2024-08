Ceni traça objetivo para o Bahia: "Quero estar na Libertadores"

Rogério Ceni durante coletiva - Foto: Reprodução / TV Bahea

Após o empate deste sábado, 27, contra o Internacional, o técnico Rogério Ceni revelou, durante coletiva, que estabeleceu um compromisso pessoal com o Bahia: levar o time à Copa Libertadores.

Em uma declaração depois do apito final o treinador afirmou: "Eu tenho um compromisso, falo com eles todos os dias, eu quero ano que vem estar na Copa Libertadores. É um objetivo meu, particular. E eu tenho certeza que eles compartilham disso, mas vamos ter que encontrar soluções para isso, porque o que a gente vem apresentando nessas últimas rodadas, não está sendo o suficiente para colocar o Bahia na competição".

A declaração de Ceni surge em meio à pior sequência do Esquadrão no Campeonato Brasileiro. O empate contra o Internacional marcou o quarto jogo consecutivo sem vitória para a equipe tricolor, que conseguiu apenas dois dos 12 pontos disputados nas últimas quatro rodadas. A falta de resultados positivos intensifica a pressão sobre o time e o treinador, que busca reencontrar o caminho dos triunfos.