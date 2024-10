Baiano de 23 anos é campeão mundial no ISA World, na Dinamarca

David Leão é natural de Itacaré - Foto: Pablo Franco | ISA

O baiano David Leão fez história e conquistou a medalha de ouro na prova de sprint do ISA World SUP and Paddleboard Championship (WSUPPC), realizado em Copenhague, na Dinamarca. Ele manteve a liderança durante toda a prova e cruzou a linha de chegada com uma performance impecável, garantindo seu primeiro título mundial aos 23 anos de idade.

David superou grandes potências da modalidade, incluindo o francês Noic Garioud, campeão defensor, que ficou com o bronze, e Manuel Hoyuela, da Espanha, que ficou com a prata. O dinamarquês Christian Andersen ficou com a medalha de cobre.

Leia mais:

>> Aos 22 anos, atleta baiano une cultura do mar com esporte e bem-estar

>> Recuperado da depressão, Filipe Toledo confirma volta ao Mundial de Surfe

>> Confira a programação do Brasileirão de Tiro com Arco, realizado em Salvador

“Este momento é muito especial, trabalhamos muito por muitos anos. Meu primeiro Campeonato Mundial foi aqui na Dinamarca. Foi a minha primeira viagem internacional quando eu era jovem. Então, voltar aqui sete anos depois e ser Campeão Mundial é, com certeza, a confirmação de que o processo vale a pena”, afirmou David Leão.

Tudo isso é uma questão de manter a motivação, trabalhar duro nos nossos sonhos e quando o dia chega, ele chega David Leão - campeão mundial de sprint do WSUPPC

A conquista de David Leão ainda ajudou o Brasil a subir para a sétima colocação geral no campeonato. A Espanha garantiu o ouro e a equipe japonesa ficou na segunda colocação. França e Itália fecharam o pódio.

Natural de Itacaré, David sempre teve ligação com o mar e o contato com a natureza esteve presente na sua vida desde a infância. Sua trajetória no esporte é repleta de conquistas: medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Surf, em 2022; campeão Europeu Pro-Junior ES; campeão nacional no Aloha Spirit Sprint BR, vice-campeão brasileiro no Sprint BR; vice-campeão mundial no Pro-Júnior US, campeão do Gran Canária Pro IC, vice-campeão da Carolina-Cup US.