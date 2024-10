Confira a programação do Brasileirão de Tiro com Arco, realizado em Salvador

Praça Visconde de Cayru, no Comércio, será palco das finais - Foto: SG Lucas Marques | Marinha do Brasil

O Estádio de Pituaçu vai sediar, nesta quarta-feira, 25, a cerimônia de abertura e as qualificatórias do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. A competição, que contará com mais de 250 arqueiros inscritos, incluindo Marcus D’Almeida, o número 1 do mundo, terá quatro dias de duração e tem as finais individuais marcadas para o próximo sábado, 28, na Praça Cayru, em Salvador.

Leia mais:

>> Salvador é sede do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

>> Há 35 anos Fittipaldi conquistava o primeiro título brasileiro na Indy

>> Corrida da Guarda Civil Municipal de Salvador tem inscrições abertas

Vale mencionar que o evento, organizado pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, com patrocínio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), terá portões abertos para o público e entrada gratuita.

Veja o cronograma completo do 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco:

25 de Setembro - Abertura e Qualificatórias:

Local: Estádio de Pituaçu;

10h30 - Cerimônia de Abertura;

14h00 - Qualificatórias;

Composto Feminino;

Recurvo Masculino;

26 de Setembro - Qualificatórias e Combates:

Local: Estádio de Pituaçu;

08h00 - Qualificatórias;

Barebow Feminino e Masculino;

Composto Masculino;

Recurvo Feminino;

12h45 - Combates (todas as categorias);

27 de Setembro - Eliminação por Equipes:

Local: Estádio de Pituaçu;

08h30 - Eliminatórias por Equipe;

13h30 - Eliminatórias por Equipe Mista;

28 de Setembro - Finais Individuais:

Local: Praça Cayru, Salvador;

14h30;

Disputa do bronze nas categorias individuais;

Finais Individuais (todas as categorias).