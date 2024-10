Corrida da Guarda Civil Municipal de Salvador tem inscrições abertas

Segunda corrida da Guarda Civil Municipal promete boa disputa entre os apaixonados pela modalidade - Foto: Divulgação / GCM

A Guarda Civil Municipal de Salvador abriu as inscrições para a segunda corrida da corporação. O evento será realizado no dia 24 de novembro, às 7h, no Parque da Cidade, na região do Itaigara.

Leia mais:

>> Vitória não vence três seguidas na Série A há 15 anos; relembre

>> Visando a Liberta, Bahia pode alcançar feito inédito no Brasileirão

Organizada pelo Centro de Valorização e pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), a competição tem como meta incentivar a prática de atividades físicas não somente entre os agentes da GCM, assim como colaboradores e a comunidade soteropolitana.

Podem participar da disputa corredores de todos os níveis, que terão as opções das distâncias de 3,5 km e 7 km. As inscrições são online e as taxas são de R$ 70 para o público geral, R$ 60 para os componentes da Guarda Civil e R$ 45 para idosos.

Os atletas vão receber um kit, com a camiseta do evento, número de ordem na corrida, sacola e medalha de participação. Os três primeiros colocados das duas categorias vão ganhar troféus. A retirada será feira na Gerência de Desenvolvimento Humano da Guarda Civil, na Avenida San Martin, 734, em Fazenda Grande do Retiro.

O planejamento dos percursos visam a segurança e acessibilidade dos participantes. O trajeto de 3,5 km inclui uma volta no Parque, enquanto os 7 km se estendem até a rotatória da Alameda Benevento, voltando ao Parque para a chegada no Anfiteatro.