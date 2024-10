Salvador é sede do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

O 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco contará com a participação de cerca de 250 atletas de todo o país - Foto: Divulgação

O Estádio de Pituaçu receberá, entre os dias 25 e 27 de setembro, o 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. O evento contará com a participação de cerca de 250 atletas de todo o país, incluindo baianos com chances de medalhas e Marcos D’Almeida, o arqueiro número um do mundo.

A grande final da categoria individual ocorrerá no sábado, 28, na Praça Cayru, às 14h30. As competições contarão com categorias open para arco recurvo, barebow e composto, nas modalidades feminina e masculina, além de disputas em equipes (com três arqueiros) e duplas mistas.

“Estamos muito orgulhosos de sediar uma edição tão especial. A expectativa é enorme para este torneio, que não só celebra o talento dos nossos arqueiros, mas também marca os 50 anos do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. Vamos mostrar a força do estado em receber grandes eventos, com o apoio da Sudesb, visando desenvolver a modalidade na região com muita competitividade e técnica”, afirmou Renata Barros, presidente da FBAF.

O torneio é organizado pela Brasil Arco em parceria com a Federação Baiana de Arco e Flecha (FBAF) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).